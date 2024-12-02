Строительство аэропорта в Зайсане: начата разработка ПСД
Аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева.
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В ВКО начали разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство аэропорта в Зайсане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Строительство запланировано в населённом пункте Сатпай, который находится в 28 км от Зайсана, передает
"Строительство нового аэропорта станет важным шагом в развитии туризма в регионе. В рамках проекта планируется не только возведение аэропорта, но и создание современной инфраструктуры, строительство новых дорог, логистических складов и других объектов, которые будут способствовать улучшению транспортной доступности", – сказала заместитель акима Зайсанского района Нургайни Кабидолдина.
Сообщалось, что, помимо вышеназванного, в ВКО планируется построить ещё один аэропорта – между сёлами Катон-Карагай и Улкен Нарын недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева.
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение с Астаны и Алматы до туристических мест области. А также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП что позволит принимать широкофюзеляжные самолёты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
Начало строительства запланировано на 2025 год.
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