Строительный кран упал в Экибастузе
Сегодня, 16:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
63Фото: pxhere.com
Кран рухнул на стройке в Экибастузе. Подробностями случившегося поделились в ДЧС Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 8 сентября в 15:17.
"Поступило сообщение о деблокировке водителя, работавшего по улице Машхур Жусупа, 44/20. По прибытии спасательного подразделения установлено, что помощь не требуется. Кран перевернулся, водитель покинул кабину самостоятельно, от госпитализации отказался", - сообщили в ДЧС региона.
Самое читаемое
- Айна Задабек назначена председателем правления АО “Qazcontent”
- Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике
- Токаев присвоил почетное звание "Халық қаһарманы" Сату Токпакбаеву
- Старшеклассники избивают учеников в Астане: полиция начала проверку
- Крупную нарколабораторию ликвидировали в ВКО