Строительный кран упал в Экибастузе

Кран рухнул на стройке в Экибастузе. Подробностями случившегося поделились в ДЧС Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 8 сентября в 15:17.

"Поступило сообщение о деблокировке водителя, работавшего по улице Машхур Жусупа, 44/20. По прибытии спасательного подразделения установлено, что помощь не требуется. Кран перевернулся, водитель покинул кабину самостоятельно, от госпитализации отказался", - сообщили в ДЧС региона.