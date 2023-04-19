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gov.kz Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23
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Фото: gov.kz

Строительный кран упал в Астане

На одной из строек в Астане произошёл облом секции башенного крана, передаёт BaigeNews.kz.
 
ЧП случилось в 9:25 на строительном участке ТОО Inshaat Invest "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", расположенном по адресу: улица Ақын Сара, 53. 

"Во время подъёма груза произошёл облом секции башенного крана QTZ-63 (владелец крана ИП "Капитал"). Пострадавших нет. Предварительная причина аварии - перегруз", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК. 

Департамент комитета создаст комиссию по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц.

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Сегодня, 15:23
108
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