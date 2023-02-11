Строительный кран рухнул на оптовый магазин в Павлодаре

Фото: Департамент КПБ МЧС РК по Павлодарской области

На стройке в Павлодаре произошло ЧП: стрела 25-тонного крана упала и проломила крышу соседнего оптового магазина, передаёт BaigeNews.kz.

Фото очевидцев с места происшествия опубликовал Telegram-канал kerek.pv.

Как прокомментировали департаменте комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, инцидент произошёл 10 февраля 2023 года в 17:00 часов на улице Горького, 46.

Фото: kerek.pv

"При перестановке стрелкового крана на пневмоколесном ходу марки КС-5363А (грузоподъёмность 25 тонн) произошло запрокидывание стрелы с последующим падением стрелы на рядом стоящий одноэтажный оптовый магазин. Застройщик ТОО "Малайсары", владелец крана ИП "Бейсенов". Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении департамента.

Фото: Департамент КПБ МЧС РК по Павлодарской области

На месте происшествия работают сотрудники ведомства.