Контейнер вспыхнул на территории новостройки в Астане
Пожар оперативно потушили.
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
68Фото: кадр из видео МЧС РК
В Астане пожарные ликвидировали возгорание строительного контейнера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сегодня ранним утром в Астане по улице Нажимеденова, на территории новостройки в районе вокзала "Нурлы жол", загорелся строительный контейнер. Пожарные установили, что на территории строительного объекта полностью охвачен огнем металлический контейнер на площади 20 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Пожар оперативно потушили. Внутри вагончика никого не было. Пострадавших также нет.
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