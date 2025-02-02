В Астане пожарные ликвидировали возгорание строительного контейнера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня ранним утром в Астане по улице Нажимеденова, на территории новостройки в районе вокзала "Нурлы жол", загорелся строительный контейнер. Пожарные установили, что на территории строительного объекта полностью охвачен огнем металлический контейнер на площади 20 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Пожар оперативно потушили. Внутри вагончика никого не было. Пострадавших также нет.