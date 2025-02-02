  • 2 Февраля, 09:13
  • BAIGENEWS

Контейнер вспыхнул на территории новостройки в Астане

Пожар оперативно потушили.

Сегодня, 08:46
АВТОР
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кадр из видео МЧС РК Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
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Фото: кадр из видео МЧС РК

В Астане пожарные ликвидировали возгорание строительного контейнера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"Сегодня ранним утром в Астане по улице Нажимеденова, на территории новостройки в районе вокзала "Нурлы жол", загорелся строительный контейнер. Пожарные установили, что на территории строительного объекта полностью охвачен огнем металлический контейнер на площади 20 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Пожар оперативно потушили. Внутри вагончика никого не было. Пострадавших также нет.

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