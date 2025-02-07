  • 7 Февраля, 17:36
  • BAIGENEWS

Строительный кодекс: За какие нарушения грозит уголовная ответственность

Депутатам мажилиса представили новшества.

Сегодня, 17:13
АВТОР
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Арман Мухатов Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: Арман Мухатов

Уголовную ответственность за незаконную выдачу разрешительных документов на строительство хотят ввести в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Новый Строительный кодекс должен ужесточить контроль за городской застройкой. Для этого хотят использовать Автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра. Подробностями на заседании Общественной палаты в мажилисе поделился вице-министр промышленности и строительства Казахстана Куандык Кажкенов.

"Планируется предусмотреть запрет выдачи местным исполнительным органам постановления на проектно-изыскательские работы и изменение целевого назначения земельного участка в разрез градостроительной документации, с внедрением уголовной ответственности за выдачу разрешительной документации в разрез утверждённых градостроительных проектов, а также участие ГАСК и других органов в приёмке объектов строительства в эксплуатацию", - сказал вице-министр.

Ранее депутат Мурат Абенов рассказал о многочисленных жалобах на современное строительство.

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