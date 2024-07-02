Строительные рынки в Шымкенте выселяют на окраину

Строительные рынки в Шымкенте теперь будут располагаться только на окраине города. Это часть программы по благоустройству мегаполиса, инициированной местными властями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Долгое время стихийные торговые площадки располагались вдоль городских автодорог, в непосредственной близости от жилых массивов. Там торговали песком, гравием и цементом. Прямо под открытым небом изготавливали шлакоблоки, металлические ворота и ограждения. В неустановленных местах возникла сеть таких объектов.

Это, как сообщили в акимате, помимо прочего, являлось источником загрязнения. Поэтому местные власти приняли решение о передислокации всех строительных рынков на окраины города.

"Управление земельных отношений выделило 75 гектаров земли возле Бадамского моста. Специально для торговли строительными материалами. На сегодня место полностью готово, в том числе инженерная инфраструктура. Мы информируем об этом все малые и крупные субъекты предпринимательства", - сообщил руководитель отдела акимата Абайского района Шымкента Канат Керимбеков.

С начала года за незаконную торговлю стройматериалами в Шымкенте выписали штрафы на 3,5 миллиона тенге.