Основные строительные работы начались на площадке аэропорта Зайсана, передаёт BaigeNews.kz.

Работа ведется в рамках поручения Главы государства по строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли. Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с ходом начала основных работ на площадке нового аэропорта в Зайсанском районе ВКО.

Проектом предусмотрено строительство аэропорта на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсан. Участок площадью 184,5 га был выбран с учетом географических и метеоусловий, а также логистической доступности.

Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тысяч метров, с возможностью последующего расширения. Это обеспечит прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR-72.



Кроме того, в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов ВКО (Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха).