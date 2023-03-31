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Строительные компании предложили работу сельчанам Мангистауской области
Крупные строительные компании Мангистау предложили работу сельчанам перекрывшим дорогу в Жетыбае, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня руководители компаний "Альянс LTD", "Ақ жол құрылыс", "АЙКОМ LTD" встретились с сельчанами, перекрывшими дорогу в селе Жетыбай, и предложили им работу в своих компаниях, сообщает пресс-служба акимата Каракиянского района.
Строители предложили различные вакансии, такие как водитель полуприцепа, электрик, сварщик, разнорабочий, начальник участка, машинист асфальтоукладчика, а также машинист бульдозера, машинист фронтального погрузчика, водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля, каменщик, штукатур-маляр, бетонщик.
Минимальная зарплата у имеющихся вакансий - 223 тысячи тенге, максимальная 450 тысяч тенге.
Как отметил директор "Альянс LTD" Аскар Керелбаев, предлагаемые вакансии являются постоянными рабочими местами, так как в Мангистау длинный строительный сезон.
"Услышав, что вам нужно трудоустройство, мы решили помочь желающим, предложить постоянные рабочие места. Это хорошие вакансии, на многие из которых не требуется специального образования, можем помочь с повышением квалификации. В наших компаниях можно работать вахтовым методом, одна вахта - 15 дней, при этом получать хорошую, рыночную зарплату. К сожалению, трудоустроить всех желающих в нефтяную отрасль невозможно, но мы хотим предложить вам реальную альтернативу", - сказал Аскар Керелбаев.
Собравшиеся отказались от предложенных вакансий, безапелляционно потребовав трудоустройства только в нефтяную отрасль.
Напомним, в посёлке Жетыбай Мангистауской области местные жители устроили митинг и объявили голодовку. Протестующие потребовали трудоустроить их в нефтегазовые компании. Акция продолжается уже четвёртый день.
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