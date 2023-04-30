Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области

Фото: МЧС РК

На стройке в Алматинской области 35-летний рабочий во время погрузки песка неудачно споткнулся, в результате его правая нога оказалась зажатой в бетономешалке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 29 апреля в Илийском районе, микрорайоне Гейт Сити.

"В 16:52 минуты в дежурное отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение от ДЧС Алматинской области: на строительной площадке человеку зажало ногу. Оперативная группа пятерых спасателей республиканского отряда и четверых специалистов из Конаева незамедлительно выехала на место. Спасатели МЧС при помощи болгарки высвободили зажатую ногу пострадавшего, она была сломана", — сообщили в МЧС.

Мужчина был в шоковом состоянии, его передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу.