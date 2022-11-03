Строитель ограбил 19-летнего астанчанина, связав скотчем

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Инцидент произошёл на фоне ссоры из-за неоплаченных ремонтных работ.

19-летний астанчанин обратился в полицию с сообщением об ограблении, передаёт BaigeNews.kz .

По словам потерпевшего, ранее он нанял строителя для ремонта своей квартиры:

"Однако по завершении ремонтных работ заказчик не оплатил строителю. Не получив плату, последний повёл себя агрессивно. Угрожая парню расправой, он связал его скотчем и отобрал сотовый телефон Iphone 12 Pro Max и банковскую карту. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 41-летний подозреваемый. Похищенный телефон он успел сбыть в ломбард. По факту грабежа проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж на территории столицы. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям", - сообщили в МВД РК.