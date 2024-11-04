Строить новую железную дорогу в Китай будут жители Абайской области

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал о ходе строительства железной дороги "Бахты-Аягоз", передаёт корреспондент BaigeNews.kz..

Нурлан Уранхаев подчеркнул, что акимат очень заинтересован в строительстве этой железной дороги.

"Это даст возможность увеличить перевоз грузов до 20 миллионов тонн, открыть дополнительный таможенный переход на границе с Китайской Народной Республикой в районе поселка Бахты", - отметил аким.

Протяжённость этих железных дорог составит 272 километра. Дорога будет строиться за счёт частных инвестиций. Основным инвестором выступает ТОО "Global Trans company". В настоящее время завершены технико-экономическое обоснование и все необходимые процедуры.

"Мы отработали совместно с КТЖ трассировку. Она менялась неоднократно. Есть просто очень трудно проходимые места. Поэтому эта трассировка менялась. Сегодня мы зарезервировали эти земли, установили мораторий на оформление, переоформление, продажу и на другие мероприятия, для того, чтобы при выкупе земель под строительство не было каких-то спекулятивных моментов", - сказал Уранхаев.

Строительство планируется начать уже в этом году. Срок завершения запланирован на 2027 год. Ориентировочная стоимость проекта - 577,5 миллиардов тенге.

Нурлан Уранхаев заверил, что к строительству дороги будут привлечены местные жители.