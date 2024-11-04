Строить новую железную дорогу в Китай будут жители Абайской области
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Аким Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал о ходе строительства железной дороги "Бахты-Аягоз", передаёт корреспондент BaigeNews.kz..
Нурлан Уранхаев подчеркнул, что акимат очень заинтересован в строительстве этой железной дороги.
"Это даст возможность увеличить перевоз грузов до 20 миллионов тонн, открыть дополнительный таможенный переход на границе с Китайской Народной Республикой в районе поселка Бахты", - отметил аким.
Протяжённость этих железных дорог составит 272 километра. Дорога будет строиться за счёт частных инвестиций. Основным инвестором выступает ТОО "Global Trans company". В настоящее время завершены технико-экономическое обоснование и все необходимые процедуры.
"Мы отработали совместно с КТЖ трассировку. Она менялась неоднократно. Есть просто очень трудно проходимые места. Поэтому эта трассировка менялась. Сегодня мы зарезервировали эти земли, установили мораторий на оформление, переоформление, продажу и на другие мероприятия, для того, чтобы при выкупе земель под строительство не было каких-то спекулятивных моментов", - сказал Уранхаев.
Строительство планируется начать уже в этом году. Срок завершения запланирован на 2027 год. Ориентировочная стоимость проекта - 577,5 миллиардов тенге.
Нурлан Уранхаев заверил, что к строительству дороги будут привлечены местные жители.
"На период строительства туда должно быть привлечено порядка 1700 людей. В настоящее время уже привлечено около 318 человек. Это в основном инженерный состав. С начала работ в первую очередь будут привлечены местные жители, так как у нас есть договоренности и с инвесторами, и с КТЖ", - подчеркнул аким области.
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