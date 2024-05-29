Строгий выговор получил аким Бурабая
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За нарушение Этического кодекса аким поселка Бурабай Сабыр Джалмуканов привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
"Установлено, что между акимом поселка Бурабай и ТОО, заключен договор о государственных закупках на благоустройство площадки.
В процессе исполнения договорных обязательств, аким поселка Бурабай, потребовал от предпринимателя выполнить дополнительные работы, не предусмотренные в сметной документации", - говорится в сообщении.
В свою очередь, предприниматель, находясь в зависимом положении от заказчика, выполнил часть этих работ. Своими действиями аким нанес материальный ущерб в размере 400 000 тенге субъекту бизнеса.
"По возбужденному дисциплинарному производству Советом по этике Департамента Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы по Акмолинской области рекомендовано акиму района наложить на акима поселка Бурабай дисциплинарное взыскание в виде "строгий выговор", - сообщили в прокуратуре.