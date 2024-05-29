Строгий выговор получил аким Бурабая

За нарушение Этического кодекса аким поселка Бурабай Сабыр Джалмуканов привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Установлено, что между акимом поселка Бурабай и ТОО, заключен договор о государственных закупках на благоустройство площадки. В процессе исполнения договорных обязательств, аким поселка Бурабай, потребовал от предпринимателя выполнить дополнительные работы, не предусмотренные в сметной документации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, предприниматель, находясь в зависимом положении от заказчика, выполнил часть этих работ. Своими действиями аким нанес материальный ущерб в размере 400 000 тенге субъекту бизнеса.