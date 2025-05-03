В Петропавловске военнослужащие Национальной гвардии устроили трогательное поздравление ветерану Великой Отечественной войны Фёдору Щеглову. Поводом стал предстоящий юбилей — 80 лет со Дня Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

У дома 98-летнего фронтовика под звуки военного оркестра прошёл торжественный строевой марш. В нём приняли участие курсанты Академии Национальной гвардии и бойцы воинской части 6637. Инициатива проведения этой акции исходила от самих военнослужащих и курсантов — командование поддержало идею без колебаний.

Фёдор Щеглов встретил гостей с улыбкой и поделился воспоминаниями о войне. Он рассказал молодым солдатам о тяжёлых боях, в которых участвовал танкистом, и о потере боевых товарищей.

"Благодарю военнослужащих Национальной гвардии за внимание и уважение. Пусть небо над нами будет мирным, страна — спокойной. Самое главное — чтобы не было больше войн", — сказал ветеран.

Фёдор Щеглов был призван на фронт в Кёнигсберге. Он прошёл через кровопролитные сражения, в том числе на острове Палау. За мужество и отвагу награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Японией".

Мероприятие прошло в рамках республиканской патриотической акции "100 дней до Победы", которая объединяет военнослужащих в деле сохранения исторической памяти.