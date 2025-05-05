В целях расширения экспортного потенциала и продвижения казахстанских товаров на внешние рынки ведется активная работа по развитию национального павильона Казахстана на китайской платформе JD.com, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в национальном павильоне представлено 44 наименования продукции от 15 казахстанских производителей, включая продукты питания, косметические средства, мед и другие востребованные товары. С момента запуска павильона общий объем реализованной продукции составил 2,4 млн юаней, из которых более 1,18 млн юаней были реализованы в 2024 году.

Кроме того, продвижение казахстанской продукции выходит за рамки онлайн-каналов. Казахстанская продукция регулярно представляется на офлайн-выставках и B2B-презентациях в Китае, что способствует укреплению торговых связей и повышению узнаваемости брендов.

Одним из ключевых направлений стала разработка стриминг-продаж, которые быстро набирают популярность на китайском рынке. В рамках Китайской международной импортной выставки был проведен стриминг через платформу Douyin (аналог TikTok), где в прямом эфире китайские потребители могли ознакомиться с продукцией и сразу оформить покупку. В результате объем продаж составил 450 тысяч юаней, что подтвердило эффективность этого канала продвижения.

Согласно аналитическим данным QazTrade, в 2024 году количество онлайн-покупателей в мире достигло 2,71 млрд человек, а объем мирового рынка электронной торговли составил 6,3 трлн долларов США, что на 8,76% больше, чем в 2023 году. В Республике Казахстан объем электронной торговли составил 3,2 трлн тенге, что эквивалентно 14,5% от общего объема розничного товарооборота.

Прогнозируется, что к 2029 году число пользователей онлайн-торговли достигнет 3,6 млрд человек, при этом Китай сохранит лидирующую долю на мировом рынке e-commerce. Это подчеркивает стратегическую важность укрепления казахстанского присутствия на китайском рынке.