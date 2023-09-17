Стреляли в лицо: задержаны участники массовой драки в Алматы

Полициейские задержали всех участников ночной массовой драки в Алматы, видео которой появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, все участники инцидента, произошедшего в ночь на 15 сентября в Алмалинском районе города, установлены и задержаны. А один из активных участников происшествия водворён в ИВС.

"Как ранее сообщалось, данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Алмалинского района по статье 293, часть 3 УК РК. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении департамента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

Напомним, видео массовой драки облетело социальные сети. Автор ролика утверждает, что неизвестные толпой избили её сына и отобрали у него дорогой смартфон, а другу выстрелили в лицо.