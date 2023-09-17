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Стреляли в лицо: задержаны участники массовой драки в Алматы

Сегодня, 20:52
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: BaigeNews.kz

Полициейские задержали всех участников ночной массовой драки в Алматы, видео которой появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, все участники инцидента, произошедшего в ночь на 15 сентября в Алмалинском районе города, установлены и задержаны. А один из активных участников происшествия водворён в ИВС.

"Как ранее сообщалось, данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Алмалинского района по статье 293, часть 3 УК РК. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении департамента.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

Напомним, видео массовой драки облетело социальные сети. Автор ролика утверждает, что неизвестные толпой избили её сына и отобрали у него дорогой смартфон, а другу выстрелили в лицо.

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