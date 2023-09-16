Стреляли в лицо: массовую драку в Алматы прокомментировали в полиции

В социальных сетях распространяют видео массовой драки в Алматы. Автор видео утверждает, что толпа неизвестных избила её сына и двух его друзей, отобрав iPhone 14 Pro Max. Также, по словам женщины, другу её сына стреляли в лицо, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

Видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.