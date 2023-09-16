  • 16 Сентября, 22:04
  • BAIGENEWS

Стреляли в лицо: массовую драку в Алматы прокомментировали в полиции

Сегодня, 20:11
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:11
Сегодня, 20:11
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Фото: скриншот с видео

В социальных сетях распространяют видео массовой драки в Алматы. Автор видео утверждает, что толпа неизвестных избила её сына и двух его друзей, отобрав iPhone 14 Pro Max. Также, по словам женщины, другу её сына стреляли в лицо, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

Видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы. 

"Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по статье "Хулиганство". В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление участников и обстоятельств происшествия", — сообщили департаменте.

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