Стрелял в воздух на свадьбе: хулигана задержали в Кызылорде

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские заинтересовались видео в социальных сетях, где неизвестный парень стреляет воздух из газового пистолета. Героя ролика нашли и задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Стражи порядка выяснили, что инцидент произошел в Кызылорде во время свадебного тоя. Никто не пострадал.

"В отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по трём административным статьям Кодекса РК Об административных правонарушениях: статье 434 (Мелкое хулиганство), статье 484 (Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия), статье 485 (Неправомерное применение оружия)", — прокомментировали в департаменте полиции.

В ведомстве добавили, что парня арестовали на семь суток.