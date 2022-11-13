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  • Стрелял в воздух на свадьбе: хулигана задержали в Кызылорде
t.me/POLICE_of_KZ Вчера, 22:37
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Стрелял в воздух на свадьбе: хулигана задержали в Кызылорде

Полицейские заинтересовались видео в социальных сетях, где неизвестный парень стреляет воздух из газового пистолета. Героя ролика нашли и задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Стражи порядка выяснили, что инцидент произошел в Кызылорде во время свадебного тоя. Никто не пострадал. 

"В отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по трём административным статьям Кодекса РК Об административных правонарушениях: статье 434 (Мелкое хулиганство), статье 484 (Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия), статье 485 (Неправомерное применение оружия)", — прокомментировали в департаменте полиции.

В ведомстве добавили, что парня арестовали на семь суток.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#хулиганство #полиция
BaigeNews.kz
Вчера, 22:37
205
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