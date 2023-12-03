Стрелял в спящую женщину: американец признался в участии в "охоте на бродяг"

В Калифорнии проходит судебный процесс над двумя молодыми людьми, один из которых стрелял в бездомных из дробовика, другой в это время был за рулём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

19-летний Райан Хопкинс признал себя виновным в пособничестве нападению с применением огнестрельного оружия. Парень был за рулём авто своего друга Уильяма Иннеса, когда застрелил бездомную 68-летнюю женщину, которая спала возле кафе. Молодые люди назвали своё беспрецедентное по своей жестокости развлечение "охотой на бродяг".

Адвокат Райана заявил, что его клиент пытался подключиться к Bluetooth в машине, когда его друг вдруг сказал: "Смотри сюда" и выстрелил в спящую пожилую женщину.

Бездыханное тело с дробью в голове, ноге и животе обнаружили полицейские на утро следующего дня. Медики констатировали смерть.

Убитая Аннет Першал была известной личностью в этом районе, жители называли её "бабушкой Энни". В зал суда пришли её родные.

"Я хочу воспользоваться моментом, чтобы извиниться перед всеми вами, ребята, и за ту боль, через которую вам пришлось пройти", - сказал парень семье убитой.

Хопкинс получил трёхлетний тюремный срок условно, который может быть назначен, если он нарушит условия испытательного срока после отбытия шести месяцев в тюрьме.

Стрелявшему парню предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве, он остается под стражей без права внесения залога. Приговор суда по его делу ожидается в конце этого месяца.

Напомним, в Америке появилась жуткая мода на стрельбу по бездомным. К примеру, на пресс-конференции в минувшую пятницу мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала людей, не имеющих жилья, немедленно искать убежище. А власти Лас-Вегаса разыскивают серийного убийцу бездомных. В эту субботу неизвестный открыл стрельбу по пяти бомжам, двое из них скончались, ещё трое ранены.