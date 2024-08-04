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Стрелок Никита Чирюкин не смог пробиться в финал Олимпиады-2024

Сегодня, 18:49
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olympic.kz/Турар Казангапов Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: olympic.kz/Турар Казангапов

В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 состоялась квалификация в стрельбе их скоростного пистолета (25 метров), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстан в этом виде программы представлял Никита Чирюкин.

Стрелок выбил 583 очка, заняв итоговое десятое место. К сожалению, в финал пробиться не удалось. В решающую часть соревнований выходили только шесть спортсменов.

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