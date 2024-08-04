Стрелок Никита Чирюкин не смог пробиться в финал Олимпиады-2024
Сегодня, 18:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
91Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 состоялась квалификация в стрельбе их скоростного пистолета (25 метров), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстан в этом виде программы представлял Никита Чирюкин.
Стрелок выбил 583 очка, заняв итоговое десятое место. К сожалению, в финал пробиться не удалось. В решающую часть соревнований выходили только шесть спортсменов.
Самое читаемое
- Ангелина Лукас высказалась о боксёрах-трансгендерах на Олимпиаде
- Реакция родных на "серебро" Наримана Курбанова попала на видео
- Димаш Кудайберген представил премьеру песни на китайском ТВ
- Итоги выступлений казахстанцев в восьмой день Олимпиады-2024
- Битва за финал в боксе: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 4 августа