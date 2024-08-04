Стрелок Константин Малиновский сделал предложение возлюбленной на Олимпиаде в Париже

В городе Шатору, расположенном в 300 километрах от Парижа, лучшие стрелки мира соревнуются за медали. А для казахстанской команды это время запомнится радостным событием. Впервые защищавший честь страны на Олимпиаде Константин Малиновский в день своего рождения сделал предложение своей возлюбленной Арине Алтуховой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Арина была сильно удивлена, но, не заставив долго ждать, сказала "да".

Таким образом, отношения алматинских спортсменов, начавшиеся три с половиной года назад, вышли на новый уровень. Для Арины и Константина Парижская Олимпиада навсегда останется в памяти.

Константин Малиновский завоевал лицензию на Парижскую Олимпиаду в ноябре прошлого года на чемпионате Азии в Чханвоне, Южная Корея. За день до этого Арина Алтухова получила путёвку, заняв третье место в стрельбе с 50 метров. Константин говорит, что с тех пор приложил все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже и сделать предложение Арине.

"Лицензию я получил на чемпионате Азии в Южной Корее. Я тщательно готовился к этому соревнованию. Когда накануне моя девушка Арина получила лицензию, я подумал про себя: "Я тоже смогу. Не должен отставать от неё", — сказал он в интервью программе "Путь к олимпу", подготовленной пресс-службой Дирекции развития спорта.

"После окончания наших соревнований мы гуляли по городу. Когда мы были в парке, я не могла поверить своим глазам, увидев Константина на колене с кольцом. Это будет момент, который я запомню навсегда... Сейчас я счастлива", — сказала Арина Алтухова.

Стоит отметить, что ранее на Парижской Олимпиаде спортсмен сборной Китая сделал предложение своей возлюбленной на арене после окончания соревнований.