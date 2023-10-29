Стрелок из штата Мэн найден мертвым после двух дней охоты на него

Стрелок, убивший 18 человек в штате Мэн, был найден мертвым, подтвердил офис шерифа округа Андроскоггин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.

Тело 40-летнего стрелка по имени Роберт Кард, было найдено на парковке завода по переработке отходов в районе Лиссабона. Видимо, он покончил сам с собой, сообщил на пресс-конференции в пятницу вечером комиссар Департамента общественной безопасности штата Мэн Майк Саушук.

Как сообщалось ранее, 18 человек погибли и 13 ранены в результате стрельбы в городе Льюистон в американском штате Мэн. Все пострадавшие были поражены огнестрельным оружием.

Подозреваемый, 40-летний Роберт Кард — инструктор по огнестрельному оружию, проходивший подготовку в армии США. Летом 2023 года он попал в психиатрическую клинику и угрожал устроить стрельбу на военной базе.