29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 01:39
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Стрелок из штата Мэн найден мертвым после двух дней охоты на него

Сегодня, 00:25
АВТОР
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BBC News Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: BBC News

Стрелок, убивший 18 человек в штате Мэн, был найден мертвым, подтвердил офис шерифа округа Андроскоггин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.

Тело 40-летнего стрелка по имени Роберт Кард, было найдено на парковке завода по переработке отходов в районе Лиссабона. Видимо, он покончил сам с собой, сообщил на пресс-конференции в пятницу вечером комиссар Департамента общественной безопасности штата Мэн Майк Саушук.

Как сообщалось ранее, 18 человек погибли и 13 ранены в результате стрельбы в городе Льюистон в американском штате Мэн. Все пострадавшие были поражены огнестрельным оружием.

Подозреваемый, 40-летний Роберт Кард — инструктор по огнестрельному оружию, проходивший подготовку в армии США. Летом 2023 года он попал в психиатрическую клинику и угрожал устроить стрельбу на военной базе.

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