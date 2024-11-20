Стрелок из Казахстана возглавил азиатский рейтинг
Сегодня, 22:40
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Сегодня, 22:40Сегодня, 22:40
121Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин занял первое место в обновлённом азиатском рейтинге ASC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанский спортсмен удерживает за собой первую позицию в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров). В его активе 1500 очков.
В десятку сильнейших вошёл также Константин Малиновский. У него пятая строчка в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров, три положения). У женщин в этой же дисциплине Александра Ле находится на седьмом месте.
Валерий Рахимжанов в топ-листе занимает пятую позицию в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).
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