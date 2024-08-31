Стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпиады-2024
Сегодня, 14:27
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Сегодня, 14:27Сегодня, 14:27
159Фото: t.me/mediaparis2024
Казахстанский стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылку на пресс-службу Паралимийского комитета Казахстана.
В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров Еркин Габбасов набрал 619,5 очков в квалификационном раунде и вышел в финал.
Финал состоится сегодня в 15:15 по времени Астаны.
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