  • 31 Августа, 15:47
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Стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпиады-2024

Сегодня, 14:27
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t.me/mediaparis2024 Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
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Фото: t.me/mediaparis2024

Казахстанский стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылку на пресс-службу Паралимийского комитета Казахстана.

В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров Еркин Габбасов набрал 619,5 очков в квалификационном раунде и вышел в финал.

Финал состоится сегодня в 15:15 по времени Астаны.

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