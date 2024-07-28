Стрелки Ислам Сатпаев и Константин Малиновский остановились в шаге от финала Олимпиады-2024

Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев и Константин Малиновский выступили в квалификации Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмены приняли участие в отборочном раунде соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

В этом виде программы в финал выходили восемь лучших стрелков по итогам квалификации. К сожалению, казахстанские спортсмены в их число не вошли.

Сатпаев показал 21-й результат, а Малиновский - 32-й.

Напомним, у женщин Александра Ле с шестого места пробилась в финал. А днем ранее Александра Ле вместе с Исламом Сатпаевым заняли третье место в соревнованиях среди смешанных команд. Они стали авторами первой медали Казахстана на этих Олимпийских играх.