Стрелки Ислам Сатпаев и Константин Малиновский остановились в шаге от финала Олимпиады-2024
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Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев и Константин Малиновский выступили в квалификации Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмены приняли участие в отборочном раунде соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
В этом виде программы в финал выходили восемь лучших стрелков по итогам квалификации. К сожалению, казахстанские спортсмены в их число не вошли.
Сатпаев показал 21-й результат, а Малиновский - 32-й.
Напомним, у женщин Александра Ле с шестого места пробилась в финал. А днем ранее Александра Ле вместе с Исламом Сатпаевым заняли третье место в соревнованиях среди смешанных команд. Они стали авторами первой медали Казахстана на этих Олимпийских играх.
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