В департаменте полиции Шымкента прокомментировали появившуюся в Сети информацию о ранении замакима города Руслана Берденова, передаёт BaigeNews.kz.

"21 апреля возле здания акимата Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что ранен замакима Руслан Берденов. Его оперируют.