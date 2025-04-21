Стрельбу у акимата в Шымкенте прокомментировали в полиции
Возбуждено уголовное дело.
Вчера, 22:53
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Вчера, 22:53Вчера, 22:53
152Фото: акимат Шымкента
В департаменте полиции Шымкента прокомментировали появившуюся в Сети информацию о ранении замакима города Руслана Берденова, передаёт BaigeNews.kz.
"21 апреля возле здания акимата Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что ранен замакима Руслан Берденов. Его оперируют.
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