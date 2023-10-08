Стрельбу из лука возрождают в области Абай

Традиционный вид спорта – стрельбу из лука возрождают в Аягозском районе области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Воспитать настоящих лучников решила молодая пара. На собственные средства предприниматели арендовали помещение и приобрели необходимый инвентарь. Сегодня центр посещают почти 40 детей. Школьница Сагыныш Маулетова всерьез увлеклась стрельбой из лука. Когда в их городе открыли спортивный центр по этому виду спорта, записалась на занятия одной из первых.

"Здесь мы изучаем два вида стрельбы из лука – европейский и традиционный казахский. Мне конечно ближе наш национальный вид. Ведь это наше древнее искусство. Наши предки были блестящими стрелками", — считает жительница Аягоза Сагыныш Маулетова.

Абдуахит Ернарулы этим видом спорта занимается три года.

"Начинал обучение в Алматы. Участвовал в различных мероприятиях. Был очень рад, когда узнал, что в родном городе появился такой центр", — рассказал Абдуахит.

Возродить древнее искусство кочевников решила молодая супружеская пара, которая имеет за плечами немалый опыт стрельбы из лука. На собственные средства семья Жортыновых арендовали зал и закупили необходимую атрибутику, стрелы и луки.

"Мы открылись полгода назад. Основная наша цель – возрождение и популяризация традиционной стрельбы из лука среди молодого поколения. Планов много. Мы надеемся, воспитать настоящих стрелков, которые будут везде занимать призовые места. Ведь наша великая степь всегда славилась своими лучниками. Это позволяло им добывать пищу и побеждать в сражениях. Стрельба из лука дело не простое. Для начала надо принять правильное положение тела. Наконец, спустя пару советов мне удалось пустить стрелу", — рассказал руководитель спортивного центра Ринат Жортынов.

Стрельба из лука помогает укрепить мышцы тела и укрепить дух. Перед тем как выпустить стрелу, необходимо расслабиться и сконцентрироваться. Тогда получится достичь цели. Сегодня центр посещают порядка 40 детей. Занятия проходят в 2 группы. Возраст самого юного стрелка – 7 лет. В будущем Ринат Жортынов планирует арендовать зал больше, и если его начинания поддержит местный акимат – сделать занятия для детей бесплатными.