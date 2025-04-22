Стрельба возле акимата Шымкента: Что известно о состоянии Руслана Берденова
Состояние Берденова оценивается как стабильно тяжёлое.
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После стрельбы у здания акимата Шымкента, в результате которой был тяжело ранен заместитель акима Руслан Берденов, чиновнику провели экстренную операцию, передаёт BaigeNews.kz.
Медики сообщили, что в ходе операции была остановлена кровопотеря, восстановлены повреждения, полученные в результате ранений. Угрозы жизни нет.
Состояние пациента оценивается как стабильное тяжёлое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.
"Состояние пострадавшего изначально оценивалось как критическое: врачи диагностировали множественные проникающие ранения груди и живота, в том числе повреждения лёгкого, печени и почки, внутреннее и внешнее кровотечение, а также гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости", - говорится в сообщении управления здравоохранения.
Сейчас состояние Берденова оценивается как стабильно тяжёлое.
Ранее сообщалось о том, что ранен замакима Руслан Берденов. Стрельбу у акимата в Шымкенте прокомментировали в полиции.
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