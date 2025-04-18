С официальным заявлением выступили в АО "Центр международных программ" в связи с инцидентом на кампусе Университета штата Флорида, передаёт BaigeNews.kz.

17 апреля на территории кампуса университета открыл стрельбу из винтовки 20-летний Финикс Айкнер, студент университета и сын заместительницы шерифа, которая прослужила в полиции 18 лет.

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё шесть получили ранения.

"АО "Центр международных программ" внимательно следит за развитием ситуации и находится в постоянной связи с казахстанскими стипендиатами, обучающимися в данном вузе. В настоящее время в университете обучаются четыре стипендиата по международной стипендии "Болашак": три студента по программе магистратуры и один - по программе докторантуры. По имеющейся информации, все стипендиаты находятся в безопасности и следуют рекомендациям местных властей", - говорится в заявлении.

В связи с происшествием университетом временно отменены все занятия и мероприятия.

АО "Центр международных программ" настоятельно рекомендует всем стипендиатам, находящимся на территории США, проявлять максимальную бдительность, строго соблюдать меры безопасности и незамедлительно сообщать обо всех тревожных сигналах.