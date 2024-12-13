В Туркестанской области сотрудники криминальной полиции задержали жителя Тулькубасского района, который находился в розыске с 2014-го года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что мужчина разыскивался по подозрению в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия. Тогда он скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый задержан и водворён в ИВС", - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанец 13 лет скрывался от полиции.