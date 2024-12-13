Стрельба в Туркестанской области: подозреваемый 10 лет находился в бегах
Сейчас его водворили за решётку.
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
214Фото: polisia.kz
В Туркестанской области сотрудники криминальной полиции задержали жителя Тулькубасского района, который находился в розыске с 2014-го года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Установлено, что мужчина разыскивался по подозрению в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия. Тогда он скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый задержан и водворён в ИВС", - говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанец 13 лет скрывался от полиции.