Неизвестный открыл стрельбу в школе города Эребру на юге Швеции. Сообщается минимум о пяти пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Больницы перешли на чрезвычайный режим и освобождают места в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, чтобы подготовиться к приёму пострадавших", — сообщают местные СМИ.

Сотрудники полиции призвали местных жителей держаться подальше от района, где произошло ЧП.