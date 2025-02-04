Стрельба в школе: Пять человек пострадали в шведском городе Эребру
За пострадавшими прилетел вертолёт.
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
143Фото: pxhere.com
Неизвестный открыл стрельбу в школе города Эребру на юге Швеции. Сообщается минимум о пяти пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
"Больницы перешли на чрезвычайный режим и освобождают места в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, чтобы подготовиться к приёму пострадавших", — сообщают местные СМИ.
Сотрудники полиции призвали местных жителей держаться подальше от района, где произошло ЧП.
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