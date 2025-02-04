  • 4 Февраля, 20:50
  • BAIGENEWS

Стрельба в школе: Пять человек пострадали в шведском городе Эребру

За пострадавшими прилетел вертолёт.

Сегодня, 19:25
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: pxhere.com

Неизвестный открыл стрельбу в школе города Эребру на юге Швеции. Сообщается минимум о пяти пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Больницы перешли на чрезвычайный режим и освобождают места в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, чтобы подготовиться к приёму пострадавших", — сообщают местные СМИ.

Сотрудники полиции призвали местных жителей держаться подальше от района, где произошло ЧП.

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