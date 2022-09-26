Стрельба в школе Ижевска: губернатор выступил с обращением

В школе №88 Ижевска произошла стрельба. По последним данным, 13 человек погибли и 21 получил ранения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал губернатора Удмуртии Александра Бречалова.

Сообщения о стрельбе в школе появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах. Позже это подтвердили в МВД.

"В полицию сегодня поступило сообщение о стрельбе в 88-й школе Ижевска, сотрудники выехали на место, принимаются меры к задержанию подозреваемого, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении МВД.

По сообщениям российских СМИ, стрельба началась во время урока - неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу.

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД.

Как стало известно, губернатор объявил в Удмуртии траур по погибшим в школе до 29 сентября.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", - сообщил Следственный комитет России.

Губернатор обратился к жителям: