Стрельба в Сатпаеве: по подозрению в покушении задержали ещё нескольких человек

Фото: polisia.kz

Ещё нескольких подозреваемых задержали полицейские по делу о стрельбе в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Несколько участников хулиганства, сопряжённого с покушением на убийство, задержаны. После произошедшего 18 октября преступления в МВД РК формирована следственно-оперативная группа, которая направлена в регион для усиления и оказания практической помощи. В результате принятых мер задержаны и водворены в изолятор временного содержания пять подозреваемых. Установлены причины конфликта, изъято орудие преступления", - говорится в сообщении.

В городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”, активизирована работа по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах, организовано патрулирование в районах увеселительных заведений, проверены все владельцы огнестрельного оружия.

"Установлено 23 факта нарушения условий хранения оружия. 23 единицы огнестрельного оружия изъяты, а их владельцы привлечены к административной ответственности", - уточнили в ДП.

За два дня профилактического мероприятия полицейскими выявлено и пресечено 334 правонарушения, в том числе 161 по линии дорожной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что задержаны двое молодых людей. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК - "Покушение на убийство".