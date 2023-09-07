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Стрельба в Алматинской области: одного человека убили, четверых ранили

Сегодня, 17:04
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Стрельбу в Алматинской области, в результате которой убит один человек, прокомментировал начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Центральную больницу Илийского района поступили четыре местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Ещё один человек скончался по пути в больницу.

"Факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 99 УК РК - "Убийство" и части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство". Участники происшествия установлены и задержаны сотрудниками полиции. Обстоятельства устанавливаются. Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем", - написал Аленов в своём Instagram.

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