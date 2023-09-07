Стрельба в Алматинской области: одного человека убили, четверых ранили

Стрельбу в Алматинской области, в результате которой убит один человек, прокомментировал начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Центральную больницу Илийского района поступили четыре местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Ещё один человек скончался по пути в больницу.