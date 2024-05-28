Стрельба в Актобе: один человек погиб, несколько ранены

Драка завершилась стрельбой в Актобе. В Больницу скорой медицинской помощи с дробовыми и ножевыми ранениями ног доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет. Один парень скончался, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел ночью.

"Один из доставленных в БСМП от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении. По "горячим следам" по подозрению в совершении преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП региона.

По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области.