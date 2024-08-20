Стрельба в Акколе: двое мужчин убиты, пятеро детей остались сиротами

Страшное преступление произошло в Акколе Акмолинской области. Два местных жителя оказались убиты из огнестрельного оружия, сиротами остались их малолетние дети. Родные погибших опасаются, что виновные уйдут от ответственности и требуют тщательного, объективного расследования. Подробности трагедии выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

"Он даже не предполагал, что уже не вернётся"

О страшном происшествии общественности стало известно только после видеообращения матери одного из погибших – Гульжан Бургегуловой. В нём женщина рассказала об убийстве двух ребят – своего 26-летнего сына Каирбека Сабиева и его друга Турлыбека Назарбаева, которых ночью вывезли за город на кладбище и расстреляли. Третьему их приятелю, Г., удалось убежать, от него безутешная мать и узнала жуткие подробности. В интервью корреспонденту она рассказала всё детально.

"Когда всё это случилось, меня дома не было: я работаю в Астане в больнице. Мне позвонили под утро, в пять часов, попросили срочно выехать в Акколь. О том, что сына уже нет в живых, не сказали, пожалели: я гипертоник. Я поняла, что случилось что-то очень плохое, поэтому сразу наняла салон и выехала", – вспоминает Гульжан Бургегулова.

Уже дома она услышала страшную новость. Немного придя в себя, стала восстанавливать хронологию событий, расспрашивая друзей Каирбека.

"Накануне вечером в гости к сыну приехал друг из Шортанды. Спустя какое-то время они пошли в местное кафе. Сразу отмечу, мой сын не пьёт, совершает намаз. Сидели, спокойно общались между собой. А потом к ним докопались эти двое, они были пьяными. Слово за слово и – мол, поехали поговорим", - рассказала женщина.

Не подозревая об имеющемся у оппонентов оружии, трое ребят сели к тем в машину.

"Это рассказал четвёртый друг Ж., его "наши" оставили в своём автомобиле. Каирбек ещё бросил ему портмоне со словами, мол, посиди, я сейчас приеду. Понимаете, он даже предположить не мог, что уже не вернётся", – говорит убитая горем мать.

"Снял футболку, чтобы его не было видно в темноте"

Вывезли парней, по словам собеседницы, за город, на православное кладбище.

"Б. и К. их вывезли, выйдя из машины, сразу начали стрелять. Первый начал стрелять К. У меня вопрос: откуда у них оружие в мирное время? Получается, они спокойно его с собой возят? Застрелили двоих – моего сына и Турлыбека. Мой ребёнок скончался сразу, даже до больницы не довезли. Турлыбек Назарбаев – на следующий день в реанимации. Третьему удалось бежать и скрыться. Он был в белой футболке, рассказывал мне, дескать, снял футболку и упал на землю, чтобы в темноте его не видно было", – плачет Гульжан Бургегулова.

Хоронили ребят два дня подряд – сначала Каирбека, потом Турлыбека. В маленьком провинциальном городке о них отзываются тепло. Говорят, что это были простые, мирные, добрые ребята. Три года назад Каирбек, тренер ММА, занялся предпринимательством, открыл собственный зал, где обучал детей и подростков рукопашному бою.

"Он с детства тянулся к спорту, со второго класса занимался қазақ күресі. Его любили дети, уважали их родители. Вы каждого в нашем городе можете спросить, они не дадут мне солгать. Взял кредит, арендовал помещение, стал тренировать ребят, работал по проекту Art Sport. У него было много планов на жизнь, но они оборвались в один миг", – говорит мать погибшего.

"Неважно, какой был конфликт: никто не имеет право убивать"

Погибший Каирбек – её старший сын. Младший, к слову, занимался у брата в зале, у него много грамот.

"А сейчас он говорит, что его больше не интересует спорт. Сказал: аға в зале нет и уже не будет, я не пойду туда", – плачет мать.

Сыновей она с малых лет поднимала одна. Работать приходилось много, мальчишки же росли рядом с бабушкой. Убийство любимого внука нанесло пожилой женщине тяжелейший удар, а у неё и без того сахарный диабет, онкология. Бодрая и неизменно ласковая апашка в одночасье превратилась в тень…

У обоих остались семьи, дети. У Каирбека – дочь 2,5 года и полуторагодовалый сын. У Турлыбека – трое ребятишек, они занимались в зале у Сабиева.

"Каждый вечер сын приезжал с работы, забирал дочку и – в магазин, покупать ей вкусняшки. Она до сих пор ищет его, заходит в спальню: "Папа?". Как объяснить им, почему папы нет? И что говорить, когда они вырастут? Почему их лишили отца в мирное время? Как мне с этим жить? Какая должна быть причина, чтобы взять пистолет и стрелять в человека в упор? Сейчас слышу этот термин – "на почве неприязненных отношений". У кого в наше время доброжелательные отношения? Мой сын, я знаю, был смелым, мог смотреть опасности в лицо. Понимаете, мне даже не важно, какой конфликт там был, что именно там не понравилось отморозкам. Разбирайтесь словесно, подеритесь, наконец. Но не убивать же. Что бы там ни было, никто не имеет права отнимать у другого человека жизнь", – подчеркнула Гульжан Бургегулова.

"Хоть рот зашейте, молчать не буду"

В то же время она дала понять, что не исключает наличия соучастника (или соучастников) преступления. По её словам, на это могут указывать детали, озвучить которые из-за тайны следствия она не может. Также она отметила, что один из подозреваемых, как и его братья, – личности в городке известные, их побаиваются, многие не хотят связываться. А второй имеет влиятельных родственников, поэтому родные погибших опасаются необъективного расследования, например, искажения результатов экспертиз.

"Сегодня меня вызвали в райотдел полиции. Сказали, что за свои публикации, то есть видеообращения в пабликах, я несу ответственность. Следователь говорит, не мешайте работать, дайте мне два месяца. Я ответила: Вы меня хоть сейчас посадите, хоть рот зашейте, я молчать не буду. Если бы не моё видеообращение, никто бы об этом огнестреле не узнал. Когда мне обращаться к общественности, взывать к справедливому расследованию, если не сейчас? Когда уже все точки над I расставят? Так будет уже поздно! К сожалению, сегодня к правоохранительным органам и правосудию у народа доверия мало. Об этом Вам каждый скажет, ни для кого не секрет. Поэтому молчать я не буду, мне бояться нечего: самое страшное, что может случиться с матерью, со мной уже произошло", – со слезами призналась Гульжан-апай.

Сколько грозит за убийство?

В департаменте полиции Акмолинской области произошедшее преступление комментируют очень скупо.

"По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК. Личности всех участников инцидента установлены. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьёй 201 УПК, разглашению не подлежит", – лаконично сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, убийство двух или более лиц в Казахстане – в зависимости от нюансов совершения преступления – наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Приходили ли к семьям погибших родные подозреваемых? Выразили ли соболезнования?

"Приходили. Отец Б. был. Ещё когда даже не привезли тело Каирбека, они пришли. Я их прогнала, обругала. Одна женщина из них сказала, мол, у Вас же ещё один сын есть. Я там её даже ударила, не отрицаю. Да, возможно, она имела в виду, что мне есть для кого жить. Но из уст стороны подозреваемых в тот момент для меня это прозвучало чудовищно, цинично. Тем более, что сейчас я переживаю за безопасность младшего сына и племянника, который давал показания. Но молчать – значит, позволить, чтобы парни в нашем городке жили в страхе, время от времени утопая в крови. Если огнестрел будет проходить незамеченным, без резонанса и внимания общественности к себе, лихие девяностые никогда не покинут Акколь", – заключила Гульжан Бургегулова.

Тревожная хроника огнестрелов

Отметим, огнестрел в Акмолинской области, похоже, перестаёт быть из ряда вон выходящим преступлением. Так, в ноябре прошлого года житель Макинска застрелил 23-летнего парня, который согласился подвезти его в больницу – якобы чтобы помириться с женой. Добравшись до места назначения, ночной пассажир встретился с супругой и неожиданно наставил на неё оружие. Молодой человек попытался отвести пистолет, но получил смертельную пулю.

А несколькими месяцами ранее, 1 июня 2023-го, выстрелы услышали жители Щучинска. С места происшествия двух ребят, 19 и 22 лет, экстренно забрали в больницу, состояние обоих было тяжёлым. Одному пришлось делать операцию на сердце. К счастью, оба выжили.

Редакция BaigeNews.kz следит за развитием событий.

Фото предоставила Гульжан Бургегулова