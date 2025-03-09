Секретная служба США, отвечающая за охрану президента страны, открыла огонь по мужчине, который размахивал огнестрельным оружием у Белого дома, говорится в заявлении ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По данным СМИ, местная полиция ранее получила сообщение о "человеке с суицидальными наклонностями, который, возможно, едет в Вашингтон из Индианы".

Сотрудники Секретной службы приблизились к подходящему под это описание мужчине, "который размахивал огнестрельным оружием", сказано в сообщении.

"Когда сотрудники приблизились, человек выхватил огнестрельное оружие, после чего началась вооруженное противостояние, в ходе которого наши сотрудники произвели выстрелы", — говорится в заявлении.

Мужчина сейчас находится в больнице, его состояние неизвестно, говорится в сообщении.

Президента Дональда Трампа в это время не было в Белом доме, обычно он проводит выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.