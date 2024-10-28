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Стрельба произошла в Алматинской области

Сегодня, 13:29
АВТОР
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pastinfo.am Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
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Фото: pastinfo.am

В Алматинской области произошла стрельба во время конфликта нескольких человек, передаёт BaigeNews.kz. По сообщению местных СМИ, один из пострадавших находится в больнице, ещё двум оказали медицинскую помощь.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим" следам установлен, задержан и водворен в ИВС 39-летний подозреваемый.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий для обеспечения всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении ДП Алматинской области.

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