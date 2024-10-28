Стрельба произошла в Алматинской области

В Алматинской области произошла стрельба во время конфликта нескольких человек, передаёт BaigeNews.kz. По сообщению местных СМИ, один из пострадавших находится в больнице, ещё двум оказали медицинскую помощь.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим" следам установлен, задержан и водворен в ИВС 39-летний подозреваемый.