Стрельба произошла в аэропорту Торонто
СМИ сообщают об одном погибшем.
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
149Фото: pxhere.com
В Терминале 1 аэропорта Торонто Пирсон полицейский застрелил мужчину. Из-за инцидента перекрыты дороги, к воздушной гавани стянуты силы полиции и медиков, передаёт BaigeNews.kz.
Причины применения оружия пока не раскрываются, но угроз общественной безопасности, по заявлению полиции, нет.
Из-за происшествия закрыта трасса 409, нарушено движение транспорта и возможны задержки рейсов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.
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