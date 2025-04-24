В Терминале 1 аэропорта Торонто Пирсон полицейский застрелил мужчину. Из-за инцидента перекрыты дороги, к воздушной гавани стянуты силы полиции и медиков, передаёт BaigeNews.kz.

Причины применения оружия пока не раскрываются, но угроз общественной безопасности, по заявлению полиции, нет.

Из-за происшествия закрыта трасса 409, нарушено движение транспорта и возможны задержки рейсов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.