Стрельба произошла у посольства Израиля в Иордании

Три сотрудника службы безопасности были ранены в результате стрельбы у посольства Израиля в Иордании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

Полиция застрелила вооружённого человека, который открывшего огонь по охранникам возле израильского посольства в районе Рабиа в Аммане. Расследование продолжается.

По словам свидетелей, иорданская полиция ранее оцепила территорию вокруг посольства, где усиленно охраняется порядок, после того как были слышны выстрелы. Двое свидетелей сообщили, что полиция и машины скорой помощи прибыли в район Рабиа, где расположено посольство.

Этот район является местом проведения частых демонстраций против Израиля. В королевстве прошли одни из крупнейших мирных митингов в регионе, поскольку из-за войны в Газе усилились антиизраильские настроения.

Полиция призвала жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут преступников.