Стрельба около мечети в столице Омана: убиты четыре человека

Полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы около мечети в столице страны Маскате были убиты четыре человека, еще несколько получили ранения, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.



В заявлении полиции Омана нет других подробностей происшествия, однако, согласно некоторым свидетельствам, по меньшей мере один нападавший открыл стрельбу из автоматической винтовки.



Полиция продолжает расследование.



Оман граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Подобные нападения в этой стране с преимущественно мусульманским населением происходят достаточно редко.