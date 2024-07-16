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Стрельба около мечети в столице Омана: убиты четыре человека

Сегодня, 11:05
АВТОР
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atorus.ru Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
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Фото: atorus.ru

Полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы около мечети в столице страны Маскате были убиты четыре человека, еще несколько получили ранения, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.

В заявлении полиции Омана нет других подробностей происшествия, однако, согласно некоторым свидетельствам, по меньшей мере один нападавший открыл стрельбу из автоматической винтовки.

Полиция продолжает расследование.

Оман граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Подобные нападения в этой стране с преимущественно мусульманским населением происходят достаточно редко.

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