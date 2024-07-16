Стрельба около мечети в столице Омана: убиты четыре человека
Сегодня, 11:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
84Фото: atorus.ru
Полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы около мечети в столице страны Маскате были убиты четыре человека, еще несколько получили ранения, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.
В заявлении полиции Омана нет других подробностей происшествия, однако, согласно некоторым свидетельствам, по меньшей мере один нападавший открыл стрельбу из автоматической винтовки.
Полиция продолжает расследование.
Оман граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Подобные нападения в этой стране с преимущественно мусульманским населением происходят достаточно редко.
Самое читаемое
- Казахстан совершает большую ошибку возводя новые водохранилища – эксперт
- Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане
- Более 100 полицейских не прошли внеочередную аттестацию в Казахстане
- Режим ЧС из-за схода селей введен в городе Ош Кыргызстана
- Звериная жестокость: мужчина избил свою девушку до разрыва селезенки