Стрельба на дороге в Алматы попала на видео
Сегодня, 22:02
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Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
133Фото: baigenews.kz
Водитель легковушки устроил стрельбу на дороге в Алматы. Инцидент сняли на видео из проезжавшей следом машины, передаёт BaigeNews.kz.
В ролике видно, как две машины едут рядом в одном направлении. Вдруг водитель одной высовывает из окна руку и производит выстрел в сторону другого авто.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он использовал сигнальный пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Другие обстоятельства дела устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП.
Видео: t.me/almaty_my
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