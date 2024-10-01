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Стрельба на дороге в Алматы попала на видео

Сегодня, 22:02
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baigenews.kz Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: baigenews.kz

Водитель легковушки устроил стрельбу на дороге в Алматы. Инцидент сняли на видео из проезжавшей следом машины, передаёт BaigeNews.kz.

В ролике видно, как две машины едут рядом в одном направлении. Вдруг водитель одной высовывает из окна руку и производит выстрел в сторону другого авто.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он использовал сигнальный пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Другие обстоятельства дела устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП.

 

 

Видео: t.me/almaty_my

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