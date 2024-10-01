Стрельба на дороге в Алматы попала на видео

Водитель легковушки устроил стрельбу на дороге в Алматы. Инцидент сняли на видео из проезжавшей следом машины, передаёт BaigeNews.kz.

В ролике видно, как две машины едут рядом в одном направлении. Вдруг водитель одной высовывает из окна руку и производит выстрел в сторону другого авто.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.