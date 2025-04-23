В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области завершилось громкое разбирательство, в центре которого — организованная преступная группа с вооружёнными нападениями, поджогом автомобиля, стрельбой в людном месте и попыткой убийства, совершённой прямо при ребёнке, передаёт BaigeNews.kz. Суд рассмотрел дело в отношении восьми человек, обвиняемых в ряде тяжких преступлений, включая покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия и участие в преступной группе.

Как установило следствие, всё началось ещё в январе 2022 года, когда группа, переодевшись в форму сотрудников госдоходов и подделав обыск, ворвалась в дом семьи Б., открыто похитив имущество. Но это было лишь началом. Уже в августе того же года трое из участников - М., А. и К. - решили устранить Х., организовав его убийство. Для этого была собрана команда, каждый из членов которой получил свою "роль" и обещанное денежное вознаграждение.

М. приобрёл автомобиль и поручил удалить с него идентификационный номер, чтобы замести следы. В сентябре 2022 года к операции приступили: двое членов группы, В. и Х., велись наружное наблюдение за жертвой, когда тот с сыном покидал дом. Но неожиданно оба отказались от участия, передумав в последний момент и покинув место наблюдения.

Однако остальные пошли до конца. Трое вооружённых участников - С., К. и М. - устроили засаду у клиники "Инвиво", где находился Х. с ребёнком. Когда жертва с сыном села в автомобиль, К. произвёл шесть выстрелов из боевого пистолета. Одна из пуль задела Х., остальные попали в машину. Началась погоня, во время которой С. поджёг автомобиль, чтобы скрыть следы, а сам, вооружённый газовым пистолетом, попытался укрыться в канале.

Спустя несколько часов к месту поджога прибыли полицейские. Один из них, сотрудник по имени Б., заметил укрывающегося С. и попытался задержать. В ответ тот трижды выстрелил в него, причинив лёгкий вред здоровью. Несмотря на сопротивление, С. был задержан.

На скамье подсудимых оказались не только исполнители, но и те, кто участвовал в планировании и укрывательстве. Суд признал вину всех обвиняемых доказанной. В качестве доказательств использовались показания пострадавших, свидетелей, результаты баллистических и трасологических экспертиз, а также видеозаписи с мест событий.

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