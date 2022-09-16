Стратегические инициативы президента определят будущее Казахстана — эксперты о послании

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Эксперты из Бразилии и Латвии высоко оценили реформы, предложенные президентом Казахстана в Послании народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил президент торгово-промышленной палаты "Казахстан — Бразилия" Кассиано Перейра Виана, в послании закладываются основные направления движения Казахстана на пути к формированию оптимального баланса между рыночной экономикой и эффективным государственным управлением, что особенно актуально в контексте укрепления и расширения двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Бразилией.

"Новая экономическая политика, обозначенная в послании и предусматривающая принятие нового налогового кодекса в 2023 году в целях перезагрузки фискального регулирования, очень схожа с текущими планами Бразилии по реорганизации налоговой системы в рамках вступления страны в ОЭСР. Модернизация налоговой системы является одним из важнейших условий экономического роста Казахстана, развития предпринимательской активности, а также привлечения в страну иностранных инвестиций. С учетом планов Казахстана по вступлению в ОЭСР налоговая реформа также позволит ускорить этот процесс", — сказал он.

Эксперт высоко оценил обозначенные в Послании меры по перезагрузке системы власти в ходе предстоящих президентских и парламентских выборов.

"Новый мандат доверия народа, полученный по итогам запланированных на осень президентских выборов, позволит обеспечить успешную реализацию поставленных в послании задач. Примечательно, что в октябре также планируется проведение всеобщих выборов в Бразилии. Уверен, что перезагрузка политической системы в наших странах позволит продолжить успешное двустороннее взаимодействие во благо наших народов", — заявил президент торгово-промышленной палаты "Казахстан — Бразилия".

Он также выразил признательность Токаеву за усилия в поддержке казахстанцев, направленные на реализацию мер по борьбе с коррупцией. Важным моментом является и то, что президент стремится объединить страну посредством демократического процесса, предоставив право голоса всем гражданам и укрепив парламент.

"Народ Казахстана заслуживает наших аплодисментов", — заключил эксперт.

Доктор филологических наук, исполнительный директор Форума Дружбы "Казахстан-Бразилия" Эделсио Америко считает послание призывом к нации сплотиться возле главной идеи — сделать страну сильной, процветающей, дружной, укрепить единство и целостность.

"Справедливое государство с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого гражданина — это основной постулат для развития каждой страны, которая стремится к светлому будущему. Я поддерживаю намерения президента осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности на основе взаимного доверия. На мой взгляд, такие преобразования полностью отвечают реалиям и вызовам времени.

Стратегические инициативы президента определят будущее Казахстана", — сказал он.

Мнением о послании поделилась и директор Института экономики Академии наук Латвии Нина Линде.

"По мнению экспертов нашего института, послание главы государства включает в себя очень амбициозные политические и социально-экономические реформы, ориентированные на долгосрочное и устойчивое развитие страны. Они определяют новый исторический курс развития Казахстана и стимулируют к достижению высоких результатов. Особое внимание заслуживают озвученные президентом Токаевым инициативы по перестройке отношений в триаде "гражданин — бизнес — государство", где национальные интересы определяются в первую очередь потребностями человека, каждого жителя Казахстана", — отметила Нина Линде.

Эксперт заявила, что наряду с вопросами здравоохранения, образования и улучшения качества жизни граждан Токаев уделяет большое внимание поддержке экономической свободы. Приоритетами нового экономического курса являются стимулирование бизнес-инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.

"Новая экономическая политика, предлагаемая лидером Казахстана, заключается в системных и целенаправленных действиях правительства и органов госуправления в решении таких проблем, как зависимость от минерально-сырьевых ресурсов, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций и неравномерное распределение доходов. Президент Токаев предлагает конкретные пути решения указанных проблем и устанавливает высокие, даже амбициозные показатели результатов развития в целях обеспечения макроэкономической стабильности, диверсификации экономики, цифровизации, развития малого и среднего бизнеса, и, самое главное, инклюзивного роста человеческого капитала", — сказала спикер.

По её мнению, заслуживают высокой оценки предложения по демонополизации экономики, внедрению прогнозируемой и простой в управлении налоговой политики и инноваций.

"Лидер Казахстана призывает к сокращению или даже освобождению предприятий от уплаты корпоративного налога, тем самым стимулируя предприятия больше инвестировать в технологическую модернизацию и развитие науки, что в итоге будет способствовать обеспечению высокой добавленной стоимости", — считает директор Института экономики.

Она убеждена, что послание президента даёт казахстанцам четкое и всестороннее представление о дальнейшем направлении развития общества, определяя сроки реализации реформ, конкретную повестку и конечные показатели.

Эксперты института отмечают также цели и задачи, выдвинутые президентом Токаевым, по достижению макроэкономической стабильности, которая определяется рядом факторов и показателей: низкая инфляция, низкий уровень безработицы, стабильная налоговая система, сбалансированный государственный бюджет и торговый баланс, а также низкий государственный внешний долг, который стимулирует жить по средствам.

"Новая экономическая политика и реформы затрагивают практически все сферы жизни казахстанского общества, государственного аппарата и бизнеса. И, как подчеркивает в послании сам президент Токаев, для достижения результатов важна совместная работа всего общества. Желаем успешной реализации инициатив, выдвинутых президентом Казахстана Токаевым, удачи и благополучия гостеприимному и трудолюбивому народу Казахстана!" — пожелала эксперт.