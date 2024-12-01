Страшный пожар произошёл в Акмолинской области: есть погибшие

В Акмолинской области от отравления продуктами горения погибли двое детей, передаёт BaigeNews.kz.

О трагедии сообщил Instagram-паблик Nayzakokshe. По его информации, горе пришло в семью, когда отец уехал за границу в Монголию. Мать отошла по домашним делам, а когда вернулась, не смогла найти сразу детей, они спрятались в дальней комнате. 40 минут поиска ни к чему не привели. Дети успели задохнуться.

Как сообщили в ДЧС региона, трагедия случилась в селе Шубарагаш Буландынского района Акмолинской области.

"Пожар произошёл в частном жилом доме на площади три квадратных метра. От отравления продуктами горения погибли двое детей 2017 и 2021 года рождения. На экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами. Причины пожара установит исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области", - сообщили в ДЧС.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".