Страшные депрессии и апатия: опасные таблетки для похудения продают казахстанкам через соцсети

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Сезон отпусков и жаркие летние дни уже рядом. Времени на здоровое похудение уже нет, поэтому многие занялись поиском чудо-пилюль для похудения. Чем такие, рьяно рекламируемые препараты, могут быть опасны для здоровья, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Быстрое похудение и полезное очищение организма обещают казахстанкам различные чаи и препараты для снижения веса. Поскольку этот способ наименее энергетически затратный, казахстанки решаются попробовать и заказывают средства в интернете.

За советом к врачам мало кто обращается, а после всё как по сценарию: приём "чудо-таблеток", ограничение в еде, срывы и набор ещё большего веса. И это ещё в лучшем случае. Жительница Петропавловска Ольга Симучич рассказала, что после такого экстренного похудения ещё долгие месяцы приводила себя в форму.

"Я, как и многие, никогда не доверяла этим препаратам, особенно назойливо рекламируемым в социальных сетях, но времени ходить в спортивный зал не было, и я решилась попробовать. Заказала препарат, недешевый, который обещал похудеть без вреда. Курс – месяц, но уже после двух недель приёма таблеток я начала чувствовать апатию и не желание вообще что-то делать, я была как "чумная", стала агрессивной, постоянные головные боли и тошнота не давали нормально работать. Сразу же связала это состояние с приемом таблеток, и бросила их пить, лишь спустя ещё несколько недель мне удалось привести себя в адекватное состояние. После я прочитала состав препарата и оказалось в нем было много вредных для организма веществ в том числе "сибутрамин"", - рассказала Ольга.

К слову, сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. Он относится к списку запрещенных препаратов. Но в лечебных целях и минимальных дозировках его применяют для лечения ожирения. Однако для того, чтобы обещанное в рекламах препаратов для похудения, то самое чудо всё-таки произошло производители увеличивают его концентрацию в препаратах в разы. Санэпидемиологи недавно выявили массовую продажу препарата Fatzorb в составе которого как раз и находился то самое вещество. Специалисты отмечают, что у продукции не было сертификата.

"Все у нас должно реализовываться с наличием документов, гарантирующих качество и безопасность. В препаратах могут содержаться вещества, наносящие непоправимый вред здоровью человека. Fatzorb в основном используется для снижения веса. Есть такой лицензированный препарат, который принимается под строгим наблюдением врачей. Однако в данном случае никаких документов у реализаторов нет, и таких покупок стоит остерегаться. Ведь "сибутрамин"- это тяжёлое вещество, которое вызывает утомляемость, сухость, головные боли, человек может даже впасть в депрессию, поскольку это вещество действует на психику. Просим каждого покупателя обращать внимание на наличие документов, приобретая товар, и не доверять лишь рекламе и отзывам в социальных сетях. В аптеках мы сразу можем посмотреть сертификат, но в интернете, когда идёт удаленная оплата и просто доставка товара, такой возможности нет. Бывают такие факты, что люди приобретают препарат и не довольны качеством. Мы пытаемся связаться с этим пользователем в интернете, а адресат уже исчез и профиль закрыт", - отмечает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Сауле Садвакасова.

Заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по СКО Лазьм Мияшева отмечает, что жалобы потребителей на качество товаров предоставленных по средствам электронной торговли в регионе увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако наказать таких продавцов, по её словам, бывает крайне сложно. Многие фирмы находятся за пределами страны, а потому найти поставщиков, как отыскать иголку в стоге сена, отсюда и вседозволенность и открытость работы онлайн-магазинов.

"Мы проводили расследование по этим случаям. Зачастую выясняется, что продавец на своей инстаграм-странице указал местонахождение магазина в одном из торговых центров Петропавловска. Когда мы пришли на данный объект торговли, там такого магазина нет, и не существовало. Мы начинаем связываться с продавцами через социальные сети, и обнаруживаем, что страницы зачастую уже не существуют. Препараты для похудения не относятся к лекарственным средствам, а являются биологически активными добавками. Оборот БАДов допускается только после проведения государственной регистрации на соответствие требований техническим регламентам Таможенного союза. Действительно в социальных сетях сейчас осуществляется продажа БАДов, которые не прошли государственную регистрацию или вообще запрещены для продажи в некоторых странах. Мы рекомендуем гражданам проявлять осторожность и не покупать на сомнительных интернет-ресурсах, сохранять всю переписку, которая ведется с продавцами при заказе препарата", - отмечает Мияшева.

Специалисты говорят, что существует и множество лазеек в законодательстве, благодаря которым онлайн-продавцы могут уйти от ответственности, а потому разработали законопроект, дабы навести порядок в этой сфере и защитить казахстанских потребителей. Ведь на сегодняшний день торговать онлайн гораздо проще, чем в розницу, по сути нет ни проверок, ни ответственности.

"В настоящее время разработан новый проект закона о защите прав потребителей в котором законодателям предложено внесение изменений и норм, касающихся именно электронной торговли. В частности внесено предложение, чтобы требования, которые предусмотрены для продажи товаров в розничной торговле распространялись и на электронную коммерцию. Это касается предоставления информации о товаре, безопасности, обмена и возврата товара, привлечение продавцов электронной торговли к ответственности за продажу товара не соответствующего требованию. Законопроект рассматривается администрацией президента и в дальнейшем он будет направлен в Мажилис. Ориентировочно новый закон вступит в силу к концу года", - пояснила Лазьм Мияшева.

Похудеть можно без препаратов

Диетологи тоже говорят, что уже давно доказано губительное воздействие этого вещества на организм. Практически все препараты для похудения действуют по одному принципу: подавляют голод и работают, как пружина, сжимая человека и его здоровье, но в один прекрасный момент механизм не выдерживает, и начинают проявляться побочные эффекты.

"У людей наблюдаются страшные депрессии и когда ломается рычаг тормоза на аппетит, привести себя потом в порядок бывает очень трудно. Женщинам приходится обращаться не только к гастроэнтерологу, но и к психиатру. Препарат просто не позволяет усваиваться жирам, а нам они нужны. Если таблетки прописывает врач, и они показаны по здоровью, тогда это оправдано, в других случаях - нет. Всякие чаи для похудения дают либо мочегонный эффект, либо просто освобождают кишечник. Такое очищение может применяться не более семи дней и это все не безопасно и должно проводиться под надзором врачей. Может наступить обезвоживание, может кишечник так "сломаться", что человек потом многие годы будет его восстанавливать", - отметила нутрициолог Наталья Тимошенко.

Эксперт напоминает, как бы печально это не звучало, но чудо-пилюль для похудения не существует. Привести себя в форму можно без всяких таблеток, но за длительный период. Здоровое похудение – это три-четыре килограмма в месяц и не более.

"Вес нужно и можно снижать, но это должен быть тот вес, который не повредит телу и здоровью. Если вы теряете три - четыре килограмма в месяц, то это допустимо. А вот за полгода похудеть вполне возможно. Любой тренер вам скажет, что без налаживания питания ни одни упражнения не помогут. Вы снижаете каллораж, грамотно урезая его, не более десяти процентов от суточной нормы, которую вы обычно кушаете. Тогда все получится, и вы достигнете своего результата", - поясняет нутрициолог.

Проанализировать и записать всё, что вы съели за день. Это по словам диетологов самое первое, что нужно сделать тем, кто хочет привести свое тело в порядок.