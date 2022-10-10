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скриншот видео Сегодня, 13:11
2294
Фото: скриншот видео

Страшное ДТП: мать и дочь насмерть задавил лихач на внедорожнике в Шымкенте

Мать и дочь насмерть сбили на пешеходном переходе в Шымкенте, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz. Водитель задержан.

 

Полицейские сообщили, что около 9.35 часов утра 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по улице Тулеметова, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 43-летняя женщина и ее 16-летняя дочь скончались на месте происшествия.

Очевидцы сообщили, что женщин отбросило на 20 метров.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Видео: Polisia.kz
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#происшествие #Шымкент #дтп
Журналист
Сегодня, 13:11
2294
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