Страшное ДТП: мать и дочь насмерть задавил лихач на внедорожнике в Шымкенте

Фото: скриншот видео

Мать и дочь насмерть сбили на пешеходном переходе в Шымкенте, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz. Водитель задержан.

Полицейские сообщили, что около 9.35 часов утра 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по улице Тулеметова, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 43-летняя женщина и ее 16-летняя дочь скончались на месте происшествия.

Очевидцы сообщили, что женщин отбросило на 20 метров.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.