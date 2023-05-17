Страшное ДТП: два авто в лобовую столкнулись в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло 16 мая в Актюбинской области, на 824 километре автодороги Самара-Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Судя по фото с места происшествия, опубликованным полицейскими, можно предположить, что водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Toyota RAV4.

Как сообщили в ДП региона, мужчина, управлявший Chevrolet, и один из его пассажиров - гражданин Узбекистана - погибли на месте. Ещё три человека, находившиеся в Lacetti, а также семейная пара с пятилетним ребёнком, ехавшие в "Тойоте", попали в больницу.

Полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (нарушение правил, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Если вдруг выяснится, что ДТП устроил всё-таки не водитель Chevrolet, а водитель RAV4, ему будет грозить от пяти до десяти лет колонии с лишением прав на срок до семи лет.