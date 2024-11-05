Страшно, когда нет учета: что происходит в лифтовом хозяйстве Казахстана

Недавний инцидент с падением лифта в Караганде вновь привлек внимание к старой проблеме. Специалисты отмечают, что за последние 4-5 лет случаи падений лифтов и травматизма резко возросли. В обществе даже появилось негласное название этого явления - "лифтопад". В причинах печальной тенденции разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Лифтовики отмечают, что лифты в Казахстане начали массово выходить из строя и срываться несколько лет назад.

Вместе с тем, не стоит забывать, что проблема лифтов является частью более широкой инфраструктурной проблемы. Ведь лифты – это такой же инфраструктурный объект, как ТЭЦ или канализация. Если ситуация с последними более заметна, поскольку аварии на них вызывают массовые последствия, то проблема лифтов остаётся незамеченной, пока не произойдут трагические случаи.

Представитель Совета директоров группы компании "Казлифт" Жуман Тюлебекулы обратил внимание на изменения в регулировании работы лифтов. Оказывается, в 2012 году отменили лицензирование обслуживания лифтов. Именно с этого времени, по словам эксперта, в этой сфере начался хаос. Ведь теперь заниматься этой деятельностью может практически каждый. Никто не требует от бизнесмена наличия специального образования или квалификации.

Также канули в лету ежедневный обход и годовое обследование лифтового хозяйства, ежеквартальные проверки деятельности лифтовиков. Не ведётся и учёт лифтов по стране, утверждает Тюлебекулы.

"Сегодня ни один чиновник не может дать ответ на три простых вопроса: "Сколько сейчас лифтовых компаний в Казахстане?", "Сколько лифтов в Казахстане?", "Сколько лифтов в Казахстане надо поменять?". Страшно, когда нет учета. Это, означает, что нет и планирования", - отметил специалист.

По его словам, без четкого планирования сложно понять, сколько лифтов необходимо заменить, что приводит к опасным ситуациям и травмам, а порой даже к смертельным случаям.

По некоторым данным, каждый год в Казахстан завозится около 3,5 тысяч лифтов. В основном это устройства китайского и турецкого производства, которые не так долговечны, как советские или европейские.

"Лифтов много, они разные. Они не проходят грамотную поверку, за ними нет контроля. Например, на китайские лифты не дают гарантии на 25 лет. На них гарантия максимум 20 лет. На турецкие лифты даже на 20 лет не дают гарантию. Более того, на турецкие лифты в Казахстане нет запчастей, нет грамотных монтажников. Турецкие лифты останавливаются, и потом по году, по два их не могут ввести в эксплуатацию. Просто элементарно, одной какой-то запчасти нет, и все", - рассказал о проблеме Тюлебекулы.

По его словам, с годами ситуация будет только ухудшаться. Ведь лифт, как и любое изделие, со временем приходит в негодность. В любом многоэтажном доме рано или поздно встаёт вопрос о замене лифта. А так как государство ушло из сферы регулирования, оно не может чем-либо помочь. Тогда замена устаревших лифтов становится настоящим вызовом для самих жильцов многоквартирных домов.

Несмотря на попытки государства облегчить ситуацию, например, предлагая льготное кредитование для замены лифтов, это решение также не всегда может быть выполнено.

Зачастую невозможно добиться общего согласия жильцов на замену лифта. Ведь владельцы квартир на первых и вторых этажах не нуждаются в подъемном устройстве и отказываются от голосования. Кроме того, есть те, кто не может позволить себе финансовые затраты на новый лифт.

Но даже если жильцы согласны на замену, сам процесс напоминает сложно проходимый лабиринт.

"Допустим, вы набрали нужное количество голосов. После этого идёте с этим в Жилинспекцию. При Жилинспекции есть "Тургын уй". Они собирают эти бумажки, потом они объявляют тендер, после этого отправляют деньги из "Байтерека" на покупку лифта. В общем, настолько долгая канитель, что лифт, который у вас сегодня надо менять, поменяете в течение двух лет в лучшем случае", - пояснил Жуман Тюлебекулы.

Он предлагает ужесточить контроль со стороны государства и взяться за подготовку кадров.

"У нас в Казахстане есть всё: и лифтосборочные заводы, и заводы по производству инвалидных подъёмов, и грамотные лифтовики, и монтажники. Единственное, чего нет, политическая воля. Нужно, чтобы кто-то там, наверху, взялся за решение проблемы", - подчеркнул эксперт.

Для этого есть правительство

Вопросы качества лифтов и их обслуживания регулярно поднимаются депутатами обеих палат Парламента, но, к сожалению, только после трагических случаев.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова, комментируя этот вопрос, сразу же обозначила, что ответственность за эксплуатацию лифтов возложена на Правительство, а не на Мажилис.

"Мы же не будем проверять лифты, ходить и так далее. Это не наша функция. Есть функция Правительства, есть целое министерство промышленности. Есть службы, которые должны определять качество установки лифтов. Другие службы должны контролировать, насколько их можно эксплуатировать уже по прошествии большого количества лет. То есть все службы есть. Как они работают, это другой вопрос", - сказала Смирнова.

Однако, несмотря на наличие определенных регулирующих органов, вопросы по их эффективной работе остаются открытыми.

Ирина Смирнова, как и предыдущий эксперт, подчеркнула важность наличия квалифицированных специалистов.

"Это должен быть не просто человек, который проверил, работает лифт или нет. Он должен быть сертифицирован. Ведь он подписывает документ, в котором сказано, что данный лифт безопасен. Кто готовит таких специалистов, кто их сертифицирует?", - задаётся вопросом депутат.

Кроме того, Смирнова упомянула о проблемах с производством и комплектующими для лифтов. По ее словам, в стране есть заводы, однако они сталкиваются с трудностями выхода на рынок. Смирнова отметила, что поддержка со стороны государства необходима для развития производства и обеспечения качества лифтов.

На вопрос, не собираются ли депутаты принимать новые законодательные нормы, касающиеся обслуживания лифтов, депутат отметила, что в действующем законе и в нормативных документах уже все нюансы определены. Более того, в новом строительном кодексе будут четко прописаны требования к установке, обслуживанию и контролю лифтов.

"В новом строительном кодексе этот вопрос должен очень серьезно рассматриваться. Там должно быть про все обслуживающие устройства. Это не только лифты. Строительный кодекс будет определять, какие там должны быть приборы установлены, как их нужно обслуживать, кто их должен проверять, как это здание должно приниматься после того, как оно построено и так далее. Все это должно быть определено как в этом кодексе, так и в других законодательных актах", - добавила она.

Состояние лифтов в жилищном фонде

Согласно справке Министерства промышленности и строительства, на сегодняшний день в жилищном фонде Казахстана насчитывается 34 811 единиц лифтов. Из них 4 877 кабин эксплуатируются со сроком более 25 лет, 3 271 единица лифтов требует капитального ремонта в рамках технического обслуживания.

С 2019 года за счет средств местного бюджета были заменены 1 728 лифтов. В 2024 году заменят еще 8 лифтов в рамках капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

В Минпромышленности также пояснили, что согласно закону РК "О жилищных отношениях", лифт является частью общего имущества объекта кондоминиума.

"Решения о ремонте или замене лифта принимаются на общем собрании собственников с учётом голосования, где требуется согласие 51% собственников", - сказали в МПС.

Кроме того, в ведомстве добавили, что местные исполнительные органы также имеют право проводить замену лифтов на возвратной основе. На 2024 год запланирована замена около 200 лифтов в разных регионах, включая Алматы, Астану, Атыраускую и Актюбинскую области.

В завершение отметим, что для решения проблемы падения лифтов в Казахстане необходимо системное вмешательство со стороны государства. Это должно включать в себя обновление законодательства, обязательную сертификацию специалистов и регулярный контроль состояния лифтов. Без этого Казахстан рискует столкнуться с новыми трагедиями, которые можно было бы избежать.