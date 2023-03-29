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105Фото: kstati.dp.ua
Страшная находка: трупы матери с сыном с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе
Утром в среду, 29 марта, в Актобе в одной из квартир жилого дома обнаружены два трупа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Прибывшей следственно-оперативной группой обнаружены трупы 35-летней женщины и её 16-летнего сына с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Кроме того, в реанимационное отделение Центра охраны материнства и детства с ножевыми ранениями госпитализирована 13-летняя дочь погибшей.
"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК “Убийство“. Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление", - добавили в полиции.
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